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Emniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı.

Emniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Kamyonetin açık olan kasasından içeri uçan Hasan Özdemir, yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde D Emniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldüEmniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldüEmniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü

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