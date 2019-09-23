HABER

Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Demir öldü.

Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Demir öldü.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Torbalı- Kemalpaşa karayolu Ortaköy Mevkiinde meydana geldi. Torbalı yönüne giden Ali Demir'in yönetimindeki 35 ZAS 08 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran mermer yüklü, 35 TOB 32 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Demir, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü Ali Demir'in cesedi, kaza yeri incelemesi sonrası İzmir Adlı Tıp morguna kaldırıldı. TIR şoförünün ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan TIR şoförünün aracını emniyet şeridine park edip, yolun karşısında kalan mermer fabrikasına bir şey sormaya gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldüEmniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Vesikalık çektirmek için geldi, fotoğrafçıyı bacağından vurduVesikalık çektirmek için geldi, fotoğrafçıyı bacağından vurdu
Müşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmak yasakMüşteriye kötü davranan pazarcıya 1 ay tezgah açmak yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.