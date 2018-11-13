Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye TIR çarptı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM otoyolunda emniyet şeridinde durup otomobilinden inen Hasret Kayran'a (34) TIR çarptı. Yaralanan Kayran, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün gece TEM Otoyolu Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde, emniyet şeridinde kapısı açık ve hasarlı olan 34 LA 4431 plakalı otomobilin yanında kanlar içerisindeki kişiyi gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralanan Hasret Kayran'ı Sapanca ilçe Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından Kayran, önce Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Hasret Kayran, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Kayran'a ve aracına başka bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki kameraları inceledi. İnceleme ve bir görgü tanığının ifadesinden yola çıkan polis, Kayran'a M.G yönetimindeki 34 AID 4431 plakalı TIR'ın çarptığı tespit edildi.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde durdurulan TIR'ın şoförü M.G. gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi.

