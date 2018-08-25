HABER

Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Kadir Akan'ın TEM yolunda arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca otomobil çarptı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Kadir Akan'ın TEM yolunda arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca otomobil çarptı. Kazada Akan'ın araçtaki anne- babası yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Cansız bedeni battaniyeyle örtülü annesinin başında gözyaşı döken Akan, "Anam benim, güzel anam" dedi. Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Çorlu gişelerine 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul'dan Kırklareli'ne giden Kadir Akan, arızalanan 34 FH 5773 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekip, kurtarıcı istedi. Kurtarıcı bekleyen Akan'ın aracına, aynı yönden gelen Mehmet Atalay Dikmen'in kullandığı 39 BE 641 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, yola fırlaması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Recep ile Hilal Akan ve otomobildeki Mehmet Metin, Nilgün ve Zeynep Dikmen de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı Recep Akan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. KENDİSİ KURTULDU, ANNE- BABASI ÖLDÜ Kazadan yara almadan kurtulan Kadir Akan, annesi Birgül ve babası Recep Akan'ı kaybetti. Kadir Akan, cansız bedeni battaniyeyle örtülü annesinin başında "Anam benim, güzel anam" diyerek, uzun süre gözyaşları döktü. Akan'ı olay yerinde bulunan jandarma ve polis ekipleri sakinleştirdi. Motorundan duman yükselen aracını emniyet şeridine çektiğini anlatan Kadir Akan, "Annem ve babam araçtaydı. Sonra polisler gelip, ne olduğunu sordu. Ben de durumu anlattım. Sonra kurtarıcıya haber verdim. Kurtarıcı beklerken, bu kaza oldu. Annemi havada gördüm. Babam kötüydü" dedi. Polis ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Birgül Akan'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Atalay Dikmen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TIR'dan dökülen mazot kazaya neden oldu; 2 yaralıTIR'dan dökülen mazot kazaya neden oldu; 2 yaralı
Öldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildiÖldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.