HABER

Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,  haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü’sü istikametinde emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü’sü istikametinde emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi, emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni yönetmeliğe göre sürücülere 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir kadın sürücü, “Emniyet şeridinde olduğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitmemişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride geçmeye çalışıyordum. Kavacık’tan bağlanıyorum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum ” dedi. Trafik polisleri ise sürücüye kendilerini fark edince şerit değiştirdiğini söyleyerek 1.002 lira ceza kesti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise havalimanına yetişmek için emniyet şeridine girdiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

Emniyet şeridine girenlere ceza yağdıEmniyet şeridine girenlere ceza yağdıEmniyet şeridine girenlere ceza yağdıEmniyet şeridine girenlere ceza yağdı

PARTNERn11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!n11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!
Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandıTerör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel Kartallıların sorularını yanıtladıSosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel Kartallıların sorularını yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.