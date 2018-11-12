HABER

Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,  haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi, emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni yönetmeliğe göre 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir kadın sürücü, “Emniyet şeridinde olduğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitmemişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride geçmeye çalışıyordum. Kavacık’tan bağlanıyorum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum ” dedi. Trafik polisleri ise sürücüye kendilerini fark edince şerit değiştirdiğini söyleyerek 1.002 lira ceza kesti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise havalimanına yetişmek için emniyet şeridine girdiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendiKolonoskopi yaptırırken bağırsakları yırtılınca kanser olduğunu öğrendi
Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı' Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Bursa'da lise öğrencisinin intiharı! Müslüm Gürses'in şarkısını defalarca dinleyip...

Bursa'da lise öğrencisinin intiharı! Müslüm Gürses'in şarkısını defalarca dinleyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.