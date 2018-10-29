Emniyet şeridine takılan bisikletli yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ayrılan alana giden yolda gerilen naylon şeride takılarak yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Çorum'un Osmancık ilçesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlama alanına çekilen emniyet şeridine takılan bisiklet sürücüsü Nurettin İmrek (73) dengesini kaybederek yere düşerken bisikleti de orta refüje çıktı. Düşmenin etkisiyle başını asfalt yola çarpan İmrek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı adam ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olması üzerine Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

