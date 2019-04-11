Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı yönetmeliği yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş ve görevleriyle, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Başkanlık ile müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.

Müfettişliğe atanacaklarda "2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde olmak, zorunlu bölge (2'nci bölge) hizmetini tamamlamış olmak, son üç performans puanı iyi veya çok iyi olmak, son üç yılda kıdeme müessir disiplin cezası almamış olmak, meslekten veya memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hakkında disiplin soruşturması yapılıyor olmamak, sağlığı yurdun her yerinde görev yapabilecek ve her türlü iklim koşullarında yolculuk edebilecek durumda olmak, müfettişlik mülakatı sonucunda başarılı olmak" şartları aranacak.

Müfettişlik ve başmüfettişlik mülakat komisyonu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir başmüfettişten oluşacak.