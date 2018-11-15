Emniyet'ten dev operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Türkiye genelinde asayiş, terör ve narkotik olayları üzerine "Ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması" adı altında operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde aranan bin 92 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Türkiye genelinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklamada, "genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, başta terör olmak üzere her türlü suç örgütünün muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletin ele geçirilmesi ve suç işlenmesini engellenmesine yönelik" operasyon düzenlendiği vurgulandı. İnternet üzerinden yasadışı yollarla silah ve tüfek satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak başlatılan operasyonlara; 20 bin 437 emniyet, 23 bin 747 jandarma ve 475 sahil güvenlik olmak üzere toplam 44 bin 659 güvenlik personeli, 9 bin 036 ekip ve 383 dedektör köpeği katıldı. "Ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması" adı altında düzenlenen operasyonlar;

09:00-18:00 saatleri arasında gerekli arama izinleri de alınarak yivsiz tüfek imalathanelerinde, av bayilerinde, piroteknik madde satışı yapılan yerler ile 6136 sayılı kanuna göre yurda sokulması, yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasak olan (kılıç, kama, hançer, pala, kasatura, sustalı çakı gibi bıçak vb.) aletlerin satıldığı yerler ve asker-polis malzemesi satışı yapılan pasajlardaki iş yerlerinde, 21:00-23:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yapıldı. BİN 92 ARANAN KİŞİ YAKALANDI



Uygulama ve operasyonlarda; 416 bin 952 şahıs, 142 bin 358 araç sorgulandı ve 7 bin 893 umuma açık iş yerinin denetimi yapıldı. Buna göre, 4 adam öldürme,

2 yağma,

55 yaralama,

25 hırsızlık,

12 dolandırıcılık,

2 cinsel saldırı,

5 çocuğun cinsel istismarı,

21 uyuşturucu madde ticareti yapmak,

11 kaçakçılık,

2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak,

2 silahlı terör örgütüne üye olmak;