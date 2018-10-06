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Emniyet'ten kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 20:20 | Son Güncelleme

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğundan bir daha çıkmadı. Bir kısmı Suudi yetkili 15 Suudi'nin, 2 uçakla İstanbul’a gelip aynı saatlerde konsoloslukta bulundukları, geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet'ten kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Krallığı

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