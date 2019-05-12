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Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğünden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 Nisan'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in, gözaltında tutulduğu sürede yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürüldüğü, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmediği ve böyle bir talebin kesinlikle olmadığı bildirildi.

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında FETÖ/PDY'nin ÖSYM yapılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in emniyette tutulduğu sürede milletvekillerince ziyaret edilmek istendiği, ayrıca ifadesinin bir kısmının sorgu tutanağından çıkartıldığı yönünde asılsız iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY'nin ÖSYM yapılanması soruşturmasında 8 Nisan'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in ifadesi, emniyet müdürlüğümüzde alınmamış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda avukatı eşliğinde alınmıştır. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğümüzde gözaltında tutulduğu süre içinde yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürülmüş, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmemiş, böyle bir talep kesinlikle olmamıştır.

Yapılan bu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberle ilgili yasal süreç başlatılacaktır."

(AA)


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