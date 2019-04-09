Emniyet Teşkilatı 174 yaşında

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve Mamak Merkez Camisi İmam Hatibi Nuri Garbetoğlu tarafından şehitler için Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi.

Yıllarca göğsünüzde onurla taşıdığınız o yıldız bugün hala ışıl ışıl parlıyorsa, sizlerin ve iki asıra yaklaşan tarihi boyunca bu teşkilatın verdiği tüm şehit ve gazilerin, meslek onurunu her şeyin üstünde tutan mesai arkadaşlarınızın sayesindedir.

İçiniz rahat olsun ki, sizlerden sonra gelen kardeşleriniz de tıpkı sizler gibi yüksek bir sadakat ve gayretle vatandaşın canını, malını, namusunu korumak, aziz vatanımızın her santimetrekaresinde huzur ve asayişi temin etmek için canla başla çalışmaktadırlar. Görev yaptığınız Türk Polis Teşkilatı, bugün imkan ve kapasitesiyle, sorumluluk sahasının genişliğine rağmen ortaya koyduğu başarıyla, sadece ülkemizin değil dünyanın da huzur ve güvenliğine katkı sağlamaktadır.

Bizleri, asla ödeyemeyeceğimiz büyük bir minnet ve şükran borcuyla baş başa bıraktınız. Kötülüğün ve suçun kendini sürekli geliştirdiği, mağduriyetlerin giderek daha fazla arttığı bu zaman diliminde, şefaatlerinize ve manevi korumanıza ulaşabilmek, en büyük arzumuzdur.

Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz. Sizin sadakatinize, 174 yaşındaki bu teşkilatın, o tertemiz üniformanızın hakkını verdiğinize, milletin emanetine sahip çıktığınıza, bir yaz gecesi bize ihanet edenlere karşı vatanı, milleti ve bayrağı savunduğunuza, hırsıza uğursuza karşı vatandaşın yanında olduğunuza şahidiz.

Bizler sizlerden razıyız, Cenabıhak'tan da sizler için gani gani rıza ve rahmet diliyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Deftere yazdığı metni okuyan Soylu, daha sonra tek tek ziyaret ettiği şehit mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Soylu, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak hediye etti.

