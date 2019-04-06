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Emniyet Teşkilatı 174. yaşını kutlamaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek - Program kapsamında, Anıtkabir ile Cebeci, Gölbaşı ve Karşıyaka'daki şehitlikler ziyaret edilecek, mevlit okutulacak, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek

ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü programı belli oldu.

Buna göre, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri 8-12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, 9 Nisan'da Cebeci, Gölbaşı ve Karşıyaka'daki polis şehitlikleri ziyaret edilecek.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde şehitler için mevlit okutulacak, bir otelde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek.

Etkinlikler, 10 Nisan'da Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Akşam saatlerinde de TRT Arı Stüdyosu'nda resepsiyon verilecek, canlı olarak Polis Günü Özel Konser programı düzenlenecek.

Ayrıca 8-12 Nisan'da Kızılay Metro Çarşısı'ndaki sanat galerisinde 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluşturulacak.

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