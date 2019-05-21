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Emniyet teşkilatı Engin Gönüllüler Korosu’nu iftarda ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet mensuplarının engelli çocuklarından oluşan ‘Engin Gönüller Korosu’nu iftar programında ağırladı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bugün iftarda Engin Gönüllüler Korosu’nu ağırladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet mensuplarının engelli çocuklarından oluşan ‘Engin Gönüller Korosu’nu iftar programında ağırladı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bugün iftarda Engin Gönüllüler Korosu’nu ağırladı. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sanatçı Yavuz Bingöl, İstanbul’da görevli ilçe emniyet müdürleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Özel çocuklar polis abi ve ablaları ile aynı sofrada buluşarak iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. İftarların açılmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tek tek ailelerin masalarına giderek sohbet etti.

"İstanbul’da 1960’dan bu tarafa 418 polis şehidimiz var"
İftarda konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Bu ailenin içerisinde Allah nasip etti 1991’de ben göreve burada başlamıştır. Çevik kuvvette göreve başlamıştım Burada o gördüğünüz genç komiser muavinleri gibi 91’de çevik kuvvette göreve başlamıştım. Aradan yıllar geçti Cenabı Allah bize İstanbul Emniyet müdürlüğünü nasip etti. Bugün İstanbul emniyet müdürü olarak yine çevik kuvvette orucumuzu açtık sizlerle beraber olduk. Şükretmek için o kadar fazla sebebimiz var ki sadece makamdan bahsetmiyorum. Sadece yaşadığımız güzel şeylerden bahsetmiyorum sınırsız şükredeceğimiz nimetler var. Bu büyük aile ile ben hep gurur duydum. Bazen acılar yaşadık hüzünlü anlarımız oldu. Şehitler kaldırdık bu ocaktan da onlarca Şehitler kaldırdık. Onlarca Şehit kardeşimizi aslan gibi aldık sapasağlam bize teslim edildi ama al bayrağa sarılı bir şekilde ailelerine teslim etmek durumunda kaldık. Bunun üzüntüsünü yaşadık ama biz bunu niye olduğunu biliyoruz. Biz niye şehit oluyoruz niye huzurlarımızı veriyoruz gazi oluyoruz. Bu millet bu devlet ayakta kalsın. Çevik kuvvetten şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İstanbul’da 1960’dan bu tarafa 418 polis şehidimiz var. Bunun 254 tanesi 1980’le 2019 arasında şehit olmuştur" dedi.

"Meslektaşlarımızın bir albümünü oluşturuyoruz"
Şehitlerin unutulmaması adına bir albüm oluşturduklarını dile getirerek Çalışkan, “Biz de karınca kararınca ne yapabiliriz onlarla ilgili bunların isimlerini resimlerini hikâyelerini Unutturmamak için ne yapabiliriz diye düşündük? Çok basit ama bazen şöyle şeylerle karşılaşınca yüreğim sızlıyor geçmişte 1970’te şehit olmuş bir şehidimizin resmini bulmak istediğimizde Bazen zorlanıyoruz. Nasıl şehit oldu Diye sorduğumuzda bazen zorlanıyoruz. Bu zorlukları yaşamamak için Bundan sonra da hem onun çocukları Ailesi hem bizler için aradığımızda Hangi şehidimiz nerede şehit olmuş onun nasıl bir hikâyesi var. Nasıl bir hizmet ederken nerede şehit olmuş bunları anlatan bir büyük albüm oluşturduk. Bir tanesini geçen sene oluşturmuştuk. Bu sadece geçen seneden 2015’ten bu güne kadar ki şehidimizdi. Bunu biraz daha büyüttük 1980’den bugüne kadarki olanlarla birleştirdik 254 şehidimiz oldu şimdi. Şimdi bir ileri aşamasında yapıyoruz 1960’dan 2019’a kadar şehit olan bu mesleği bu memlekete kanıyla canıyla hizmet eden bizim rahmetle andığımız meslektaşlarımızın bir albümünü oluşturuyoruz“ ifadelerini kullandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sanatçı Yavuz Bingöl’e ’Engin Gönüller’ korosuna vermiş olduğu destekten dolayı emniyet teşkilatı adına plaket takdim etti.

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