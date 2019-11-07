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Emniyet teşkilatı tam kadro Ata’nın kabri başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:12 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’e ziyarette bulundu.
Emniyet teşkilatı tam kadro Ata’nın kabrini ziyaret etti. Emniyetin üst düzey kadrosu Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu alana geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şeref defterini imzalayan Aktaş, deftere şunları yazdı:
“Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinizin 81 yıl dönümünde emniyet teşkilatı olarak manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Zorlu şatlar altında Türk milleti ile birlikte istiklal ve istikbal mücadelesi vererek ortaya koyduğunuz ve ’En büyük eserimdir’ dediğiniz Cumhuriyetin medeniyet yürüyüşünü azim ve kararlılıkla devam ettirmekteyiz. Türk Polis Teşkilatı, demokratik kurallar çerçevesinde kanunlardan aldığı güç ve aziz milletimizin desteğiyle ülkemizde huzur ve düzen ortamını bozabilecek her türlü şer unsurla mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir. Bizler emanet olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar yaşatacak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı da tek yürek olmaya devam edecektir. Milletin iradesiyle seçilmiş meşru otoritenin dışında hiçbir odak veya oluşundan talimat almadan, yalnızca milletine hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, gösterdiğiniz hedefler ışığında ülkemizin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı mücadelesini daime sürdürecektir. Aydınlattığınız bu yolda azimle yürüyecek ve sizi daima saygı ve özlemle anacağız.”

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