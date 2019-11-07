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Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:29 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aktaş ile çeşitli birimlerden emniyet mensupları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aktaş, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 81. yıl dönümünde Emniyet Teşkilatı olarak manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Zorlu şartlar altında Türk milleti ile birlikte istiklal ve istikbal mücadelesi vererek ortaya koyduğunuz ve 'En büyük eserimdir' dediğiniz Cumhuriyetin medeniyet yürüyüşünü azim ve kararlılıkla devam ettirmekteyiz.

Türk Polis Teşkilatı, demokratik kurallar çerçevesinde, kanunlardan aldığı güç ve aziz milletimizin desteğiyle ülkemizde huzur ve güven ortamını bozabilecek her türlü şer unsurla mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir. Bizlere emanet olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar yaşatacak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı da tek yürek olmaya devam edecektir.

Milletin iradesiyle seçilmiş meşru otoritenin dışında hiçbir odak veya oluşumdan talimat almadan, yalnızca milletine hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, gösterdiğiniz hedefler ışığında ülkemizin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı mücadelesini daima sürdürecektir. Aydınlattığınız bu yolda azimle yürüyecek ve sizi daima saygı ve özlemle anacağız. Ruhunuz şad olsun."

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