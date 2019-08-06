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Emniyet teşkilatının ilk terör gazilerinden Mehmet Bakacak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

Polis teşkilatının ilk terör gazilerinden Polis Memuru Mehmet Bakacak, geçirdiği rahatsızlık sonucu İzmir’de hayatını kaybetti.

Polis teşkilatının ilk terör gazilerinden Polis Memuru Mehmet Bakacak, geçirdiği rahatsızlık sonucu İzmir’de hayatını kaybetti. Polis Memuru Mehmet Bakacak, Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Polis Memuru Mehmet Bakacak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bomba imha uzmanı olarak görev yapmakta iken 11 Eylül 1980 tarihinde İstanbul Ok Meydanında bombalı pakete müdahale ettiği esnada bir elini ve iki gözünü kaybetmişti. Mehmet Bakacak, ikamet ettiği Edremit ilçesi Akçay Mahallesi’nde yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak kaldırıldığı İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Akçay Mahallesi’nde sevilen ve çevresinde Şeker Mehmet olarak tanınan gazi polis memuru Bakacak, meslektaşlarının omuzları üzerinde Akçay Merkez Cami’ne getirildi. Gazi Polis Memuru Mehmet Bakacak için resmi tören yapıldı. Daha sonra ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında naaşı Edremit Polis Şehitliğine defnedildi.
Cenaze törenine, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, 25. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

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