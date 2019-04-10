KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Büro Amirliği personeli Şenol Soydan, İslamiyet öncesi Türk tarihi ve mitolojisine duyduğu özel ilgi dolayısıyla kaleme aldığı ve resimlerini çizdiği "Kamların Gecesi" isimli romanıyla fantastik bir eser oluşturdu. Emeklilik planları yapmaya başladığı yıllarda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü dereceyle bitirerek çalışmalarını akademik kaynaklarla destekleyen 48 yaşındaki Soydan, romanı için faydalandığı 22 eserin ismini bibliyografik künyede vererek tarih meraklılarının hizmetine sundu. Kitabı ocak ayında yayımlanan Şenol Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıllık polis olduğunu, mesleğinin yanı sıra resim ve tarih gibi çocukluğundan gelen iki tutkusunun daha bulunduğunu dile getirdi. Tarih eğitimi alamamanın içinde bir ukde olarak kaldığını söyleyen Soydan, emeklilik hesabı yaparken ikinci üniversite kapsamında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdiğini, 4 yıllık fakülte süresince keyifli bir dönem geçirdiğini anlattı.

Bu sayede hayatının değiştiğini, İslam öncesi Türk tarihi ve Türk mitolojisine merak saldığını belirten Soydan, şöyle devam etti: "Fantastik eserler, filmler, kitaplar takip ederken bir şey fark ettim, Türk mitolojisi aslında dünyaya mal olmuş. Bir şekilde almışlar, alınmış, ulaşılmış, biz bu alanı biraz ihmal etmişiz. Çok ciddi yazılmış akademik kaynaklarımız, araştırmalar olmasına rağmen bunu iyi değerlendirip, bir yerde toplayamamışız. Bir de Türk halkları, Çin'in kuzeyinden başlayıp İtalya'ya kadar yayılmış, kuzeyde Sibirya'dan, Mısır'a kadar yayılmış bir alan. Farklı halklar, farklı kültürlerle temas ettiği için bir dağınıklık söz konusu. Geniş ama toparlanması, içinde çalışılması zor bir alan gibi kalmış. Bunu bir yerlerden bir araya getirmemiz gerekiyordu." - Fantastik eserlerde Türk mitolojisi izleri Şenol Soydan, İslam öncesi Türk tarihi ve Türk mitolojisinin 4-5 bin yıllık birikime sahip olduğuna işaret ederek, bu birikimin bir yerde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Kendisinin de bu alanın eğitimini almış biri olarak bu işi bir ödev olarak gördüğünü vurgulayan Soydan, "O dönemler için elimizde görsel kaynak da yok, bu da bir eksiklik. Çizebiliyorum, tarih eğitimim var, yazma yeteneğim var. Üçünü bir araya getirebilirsem iyi şeyler çıkartabilirim, diye bu yola girdim." diye konuştu.

Soydan, Yüzüklerin Efendisi filmini izlerken bir şeyin dikkatini çektiğini vurgulayarak, "Kullanılan figürler aslında Türk mitolojisinin figürleriydi. Sauron var, kötülüğü temsil ediyor, yer altında yaşıyor, cismi yer yüzüne çıkamıyor. Bizde bunun karşılığı 'Erlik' olarak var. Bunu fark ettiğimde bu tür eserlere daha farklı bakmaya başladım. Batman, Andman gibi sonradan uydurulmuş kahramanları herkes biliyor." ifadelerini kullandı. "Bizden figürler alınmış, başka birileri yapmış ve bize pazarlamışlar." diyen Soydan, "Game of Thrones" dizisinde de yine İslam öncesi Türk sisteminin izlerinin olduğunu dile getirdi. Soydan, kendi kitabının içeriğindeki tüm bilgileri, Türk tarihi, mitolojisi, sosyal hayatı, askeri sistemi, hiyerarşik yapılanması, devlet teşkilatı, halkın inançları, dünyaya bakışı, bunların hepsini akademik kaynaklara dayandırdığını anlattı. - Kamların Gecesi'nin 3 yıllık mazisi Soydan, kitabında her bölümün içeriğine bir-iki resimle görsel destek sağladığını, kapak dahil 30 resim çizdiğini kaydederek, kitabın hazırlık aşamasına yönelik şunları söyledi: