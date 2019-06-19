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Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı.Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığının İtalya ve İspanya kolluk birimlerine Akdeniz’de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığının İtalya ve İspanya kolluk birimlerine Akdeniz’de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna uyruklu 8 gemi mürettebatı ise tutuklandı.

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