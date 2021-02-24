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Emniyet uyuşturucuya savaş açtı: 8 gözaltı

24.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Tekirdağ genelinde uyuşturucuya savaş açtı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Tekirdağ genelinde uyuşturucuya savaş açtı. Ekiplerce il merkezi dahil 3 ilçede yapılan çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi TOKİ Işıklı kavşağında durdurulan bir araçta bulunan Ü.B., U.D. ve S.İ. isimli şahısların üst aramasında 10 fişek halinde peçete parçası içinde daralı 26 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili Ü.B., U.D. ve S.İ. gözaltına alındı. Ü.B. isimli şahsın 4 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu öğrenildi.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Şehit Osman Caddesi üzerinde durdurulan E.D. isimli şahıstan da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek, şahıs gözaltına alındı.
Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi’nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, çok miktarda bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 155 TL, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan kesilmiş peçeteler ele geçirildi. Konuya ilişkin, R.A. ve A.İ.Ö. gözaltına alındı.

Çerkezköy’de 2 kişi yakalandı
Çerkezköy ilçesinde yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde yapılan aramada daralı 150 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 885 TL, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde tespit edilen başka bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 23 fişek (net 11.05 gram) bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 230 TL ve uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ele geçirildi. Olaya ilişkin şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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