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Emniyet ve Jandarma'dan geniş çaplı denetim! 20 bin personel katıldı

12.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gençler ve çocukların korunmasına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Geniş çapta uygulanan denetimlere binlerce personelin yanı sıra dedektör köpekler de katıldı.

Emniyet ve Jandarma'dan geniş çaplı denetim! 20 bin personel katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan planlama doğrultusunda; okul çevreleri ve servis araçları, motosiklet ile diğer araç sürücüleri ile vale hizmeti sunan işletmelere yönelik trafik uygulaması yapıldı. 20 bin 112 personel ve 99 dedektör köpeğin katıldığı uygulama, 4.496 noktada gerçekleşti.

Trafik uygulamasında; 6 bin 947 ticari taksi, 8 bin 990 servis aracı, 6 bin 684 motosiklet ve 57 bin 173 diğer araçlar olmak üzere toplam 79 bin 794 araç kontrol edildi, 243 ticari taksi, 111 servis aracı, 431 motosiklet ve 2 bin 678 diğer araçlar olmak üzere toplam 3 bin 463 araca cezai işlem uygulandı.

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Denetimlerde 17 ticari taksi, 28 servis aracı, 72 motosiklet ve 432 diğer araçlardan olmak üzere toplam 549 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü belgesi geri alındı.
Vale hizmeti sunan işletmeler ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde ise
397 işletme ile 309 vale personeli kontrol edildi.

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Uygulamada; vale hizmetini iş yeri çalışma ruhsatına işletmemek, vale hizmeti veren personel ile hizmet sözleşmesi yapmamak, kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanı içerisinde hizmet vermemek, vale hizmeti esnasında araç teslim fişi vermemek, vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını gösteren uyarı levhasını bulundurmamak, vale/garaj sigortası yaptırmamak, vale hizmet bedelini sürücülerin görebileceği şekilde tabelada belirtmemek, vale hizmetini en fazla 3 km yarıçap içerisinde karşılamamak gibi İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğe aykırı hareket eden 120 işletmeye tutanak tutulurken, 23 işletme ile 30 valeye cezai işlem uygulandı.

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