HABER

Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama, 946 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

EMNİYET ve jandarma ekipleri, dün 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ yaptı.

EMNİYET ve jandarma ekipleri, dün 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ yaptı. Uygulamada 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulanırken, eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı da trafikten men edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 946 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, dün ülke genelinde eş zamanlı ‘Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’ yaptı. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.
2 BİN 303 SÜRÜCÜYE CEZA
46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların 547’sine ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne Uymamak’, 335’ine ‘Emniyet Kemeri Takmamak’, 150’sine ‘Fazla Yolcu Taşımak’ ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.
34 BİN UMUMA AÇIK YER KONTROL EDİLDİ
Uygulamada ayrıca 16 bin 459 okul çevresi ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafe ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde, 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.
ARANAN 946 KİŞİ YAKALANDI
Denetimlerde, umuma açık yerlerde bulunan 338 bin 943 kişi sorgulandı. 9 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 26 yaralama,19 hırsızlık,16 dolandırıcılık, 19 tehdit, 5 hakaret, 27 kayıp çocuk, 673 yoklama kaçağı-bakaya, 147 diğer suçlardan olmak üzere aranan 946 kişi yakalandı. Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca ,5 av tüfeği, 93 mermi/fişek, 7 kesici/delici alet ile 3 kuru sıkı tabanca bulundu.
Ayrıca 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 adet tütün doldurulmuş macaron ve 389 kilo 42 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Uygulamadan görüntü

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Maltepe Kitap Fuarı kapılarını açtıMaltepe Kitap Fuarı kapılarını açtı
Kütahya Seyitömer Höyüğü’nde kazı çalışmaları başladıKütahya Seyitömer Höyüğü’nde kazı çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

Son dakika! MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

MSB duyurdu: ABD'li komutanlar Türkiye'ye geliyor

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Çok sayıda araç trafikten men edildi

Çok sayıda araç trafikten men edildi!

Son dakika: Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan astsubay Eskişehir'de yakalandı

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 10 Eylül Salı - Ay, Kova burcuna geçiyor!

Ay, Kova burcuna geçiyor!

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Şafak vakti dev operasyon! 500 polis katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.