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Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde eş zamanlı tombala oynatılan ve kumar makinelerinin bulunduğu alanlara baskın düzenledi.

Emniyet ve jandarma ekipleri 81 ilde eş zamanlı tombala oynatılan ve kumar makinelerinin bulunduğu alanlara baskın düzenledi. 7 bin 590 ekip ve 28 bin 912 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 780 kahvehane, bin 606 dernek ve kooperatif denetlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde dün gece 22.00 ile 01.00 saatleri arasında eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamaya, 7 bin 590 ekip, 28 bin 912 personel ve 123 köpek katıldı. Uygulamada 20 bin 780 kahvehane, bin 606 dernek ve kooperatif denetlendi.

Denetimlerde 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan kişi yakalandı
Yapılan denetimlerde; 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan kişi yakalandı, bin 646 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası kesildi. 325 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, bu dernekler ve kooperatiflere para cezası verildi. 77 iş yeri ise kapatıldı.
Eş zamanlı düzenlenen denetimlerde, 22 adet tombala makinesi, 20 adet kumar amaçlı kullanılan sigaramatik, 37 adet kumar makinesi, 25 bin 560 TL para bulundu. Ayrıca, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet keseci delici alet, 3 adet kuru sıkı tabanca, 33 adet dolu fişek, 10 gram esrar ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş gibi maddeler ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını

Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı tombala ve kumar makineleri baskını
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