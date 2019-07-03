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Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ı, ölümünün 19'ıncı yılında, 'Bekçiler Kralı', Jandarma Genel Komutanlığı ise 'Kibar Feyzo' filminden kesit paylaşarak andı.

Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ı, ölümünün 19'ıncı yılında, 'Bekçiler Kralı', Jandarma Genel Komutanlığı ise 'Kibar Feyzo' filminden kesit paylaşarak andı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, usta sanatçı Kemal Sunal'ın ölümünün 19'ıncı yıldönümü nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulundu. Yönetmenliğini Osman Fahir Seden'in yaptığı 1979 yapımı 'Bekçiler Kralı' filminden bir kesitin yer aldığı paylaşımda "Bekçiler Kralı' gibi birçok filme hayat veren Türk sinemasının gülen ve güldüren yüzü Kemal Sunal’ı, vefatının 19'uncu yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı ise Twitter'da 'Kibar Feyzo' filminden bir bölüm paylaşarak, "Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal’ı, vefatının 19'uncu yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı

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