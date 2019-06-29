Emniyet ve jandarmadan 'narkotik ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasında 931 aranan şüpheli ile 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1516 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımı ile göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulaması yaptı. 14 bin 606 nokdtada, 50 bin 476 personel ve 238 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 847 ev, 369 istasyon-gar-terminal, 278 liman-marina-balıkçı barınağı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

931 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde 6 kişi 'adam öldürme', 41 kişi 'yaralama', 2 kişi 'cinsel taciz', 2 kişi 'çocuğun cinsel istismarı', 38 kişi 'hırsızlık', 3 kişi yağma-gasp, 16 kişi 'dolandırıcılık', 34 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 19 'kaçakçılık', 3 kişi 'PKK terör örgütü ile bağlantılı olmak', 2 kişi 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek',14 kişi 'tehdit-hakaret', 8 kişi 'mala zarar verme', 710 diğer suçlardan ve 6'sı çocuk 33 kayıp olarak aranan olmak üzere toplam 931 aranan kişi yakalandı.