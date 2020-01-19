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  4. Emniyet ve jandarmadan organize suç örgütlerine ve tefecilere 2019 darbesi

Emniyet ve jandarmadan organize suç örgütlerine ve tefecilere 2019 darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Emniyet ve jandarma ekiplerinin, organize suçlarla mücadeleye yönelik geçen yıl düzenlediği operasyonlar sonucu, 65’i örgüt elebaşı olmak üzere bin 35 şüpheli tutuklandı.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri, 2019’da gerçekleştirdikleri operasyonlarla organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmadı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin, organize suçlarla mücadeleye yönelik geçen yıl düzenlediği operasyonlar sonucu, 65’i örgüt elebaşı olmak üzere bin 35 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri, 2019’da gerçekleştirdikleri operasyonlarla organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmadı. Ayrıca vatandaşların kazanımına göz diken tefecilere yönelik geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınanlardan 289’u tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, organize suçlarla mücadeleye yönelik geçen yıl düzenlediği operasyonlar sonucu, 65’i örgüt elebaşı olmak üzere bin 35 şüpheli tutuklandı.
KOM birimleri organize suç örgütlerinin baskı ve şiddet içeren eylemleri ile yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları geçen yıl da aralıksız devam etti. Söz konusu örgütlere yönelik geçen yıl yurt genelinde 337’si planlı olmak üzere 560 operasyon düzenlendi. Bu alandaki operasyon sayısında 2018’e göre yüzde 29 artış sağlandı. Geçen yıl polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 367 zanlı gözaltına alınırken, bunlardan bin 35’i tutuklandı. Tutuklananların 65’i organize suç örgütlerinin elebaşları oldu. Ayrıca ulusal düzeyde faaliyet gösteren ve aranma kaydı bulunan 3 örgüt elebaşı da KOM birimlerinin çalışması sonucu yakalandı ve adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda, bin 964 av tüfeği, bin 662 tabanca, 801 kurusıkı tabanca, 47 uzun namlulu silah, çeşitli çaplarda 167 bin 430 fişek, bin 144 çek ve senet ele geçirildi.

En çok operasyon tefecilere yapıldı
Emniyet ve jandarma KOM birimlerince mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 284’ü planlı olmak üzere 6 bin 946 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 bin 316 şüpheliden bin 174’ü tutuklandı. Geçen yıl yapılan planlı operasyonlarda bir önceki yıla göre yüzde 11 artış oldu. Mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ilk sırayı tefecilere yönelik operasyonlar aldı. Vatandaşların kazanımına göz diken tefecilere yönelik geçen yıl gerçekleştirilen bin 178 operasyonda 2 bin 842 şüpheli yakalandı, bunlardan 289’u tutuklandı. Geçen yıl gerçekleştirilen tefecilik operasyonları bir önceki yıla göre yüzde 61 arttı. Tefecilik operasyonlarını, 725 operasyonla nitelikli dolandırıcılık, 822 operasyonla sahte para izledi. Operasyonlar sonucu, 4 bin 480 şüpheli nitelikli dolandırıcılıktan, bin 376 şüpheli parada sahtecilikten gözaltına alındı. Zanlılardan 369’u hapse mahkum edildi.

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