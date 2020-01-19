Emniyet ve jandarmadan organize suç örgütlerine ve tefecilere 2019 darbesi

Emniyet ve jandarma ekiplerinin, organize suçlarla mücadeleye yönelik geçen yıl düzenlediği operasyonlar sonucu, 65’i örgüt elebaşı olmak üzere bin 35 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri, 2019’da gerçekleştirdikleri operasyonlarla organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmadı. Ayrıca vatandaşların kazanımına göz diken tefecilere yönelik geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınanlardan 289’u tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, organize suçlarla mücadeleye yönelik geçen yıl düzenlediği operasyonlar sonucu, 65’i örgüt elebaşı olmak üzere bin 35 şüpheli tutuklandı.

KOM birimleri organize suç örgütlerinin baskı ve şiddet içeren eylemleri ile yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları geçen yıl da aralıksız devam etti. Söz konusu örgütlere yönelik geçen yıl yurt genelinde 337’si planlı olmak üzere 560 operasyon düzenlendi. Bu alandaki operasyon sayısında 2018’e göre yüzde 29 artış sağlandı. Geçen yıl polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 367 zanlı gözaltına alınırken, bunlardan bin 35’i tutuklandı. Tutuklananların 65’i organize suç örgütlerinin elebaşları oldu. Ayrıca ulusal düzeyde faaliyet gösteren ve aranma kaydı bulunan 3 örgüt elebaşı da KOM birimlerinin çalışması sonucu yakalandı ve adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda, bin 964 av tüfeği, bin 662 tabanca, 801 kurusıkı tabanca, 47 uzun namlulu silah, çeşitli çaplarda 167 bin 430 fişek, bin 144 çek ve senet ele geçirildi.