HABER

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.Uygulamalar kapsamında, motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinin kask kullanımının artırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik sistemlerde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması denetimleri yapıldı.2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildiYapılan uygulamalar neticesinde, 292 bin 461 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 555 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 adet çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalar kapsamında, motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinin kask kullanımının artırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik sistemlerde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması denetimleri yapıldı.

2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi
Yapılan uygulamalar neticesinde, 292 bin 461 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 555 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 adet çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edilirken, 8 bin 21 motosiklet ve araca idari para cezası uygulandı. 431 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, 379 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Ayrıca denetlemelerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 21 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 38.08 gram esrar, 10 adet uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.