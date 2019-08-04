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Emniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı

Emniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyon

Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) İstanbul'da düzenlenen ortak operasyonda, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, Güngören ilçesindeki bir adrese ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirildi.

Daha önceki operasyonlarda, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'si ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu.

Açıklamada, iki kadın teröristin yakalanmasıyla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubunun kalmadığı bildirildi.

Emniyet ve MİT'ten terör örgütü MLKP'ye ortak operasyon

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İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!
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İçişleri Bakanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadın terörist mit MLKP

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