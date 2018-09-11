Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne zırhlı araçlarla saldıran sanık eski yarbay Ejder Yıldırım, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Yıldırım, olay tarihinde askerleriyle birlikte kandırılarak tuzağa düşürüldüğünü iddia etti.

Terör saldırısına müdahale etmek için zırhlı araçlarla kışladan ayrıldıklarını, tabur personelinin kendi emriyle hareket ettiğini belirten Yıldırım, "Bütün sorumluluk bana aittir. Bu olaylarda er, uzman, astsubay ve asteğmenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Benim de sıralı sicil amirlerim vardır." dedi.

Tutuklandıktan sonra hakkında algı operasyonu yürütüldüğünü öne süren Yıldırım, bazı sanık ve tanıkların iddia ettiği gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaşlı bir kadını öldürmediğini ifade etti.

Darbe girişiminde katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını savunan Yıldırım, soruşturma aşamasında delilerin hukuka uygun bir şekilde toplanmadığını iddia etti.

Yıldırım, sabah saatlerinde başladığı ancak tamamlayamadığı savunmasına, yarın kaldığı yerden devam edecek.

