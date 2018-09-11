HABER

Emniyete saldıran sanık yarbaydan "kandırıldık" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı eylemlerine ilişkin davada, 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne zırhlı araçlarla saldıran sanık eski yarbay Ejder Yıldırım, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne zırhlı araçlarla saldıran sanık eski yarbay Ejder Yıldırım, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Yıldırım, olay tarihinde askerleriyle birlikte kandırılarak tuzağa düşürüldüğünü iddia etti.

Terör saldırısına müdahale etmek için zırhlı araçlarla kışladan ayrıldıklarını, tabur personelinin kendi emriyle hareket ettiğini belirten Yıldırım, "Bütün sorumluluk bana aittir. Bu olaylarda er, uzman, astsubay ve asteğmenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Benim de sıralı sicil amirlerim vardır." dedi.

Tutuklandıktan sonra hakkında algı operasyonu yürütüldüğünü öne süren Yıldırım, bazı sanık ve tanıkların iddia ettiği gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaşlı bir kadını öldürmediğini ifade etti.

Darbe girişiminde katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını savunan Yıldırım, soruşturma aşamasında delilerin hukuka uygun bir şekilde toplanmadığını iddia etti.

Yıldırım, sabah saatlerinde başladığı ancak tamamlayamadığı savunmasına, yarın kaldığı yerden devam edecek.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Afrin şehidinin eşinden ağlatan paylaşımAfrin şehidinin eşinden ağlatan paylaşım
Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındıŞarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.