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Emniyet'in, '1.65' uyarısına sürücülerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

ANKARA'da sürücüler, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın boyu 1.65 metreden kısa olan sürücülerin ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiği yönündeki uyarısına destek verdi.

Haluk KARAASLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüler, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın boyu 1.65 metreden kısa olan sürücülerin ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiği yönündeki uyarısına destek verdi.
Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, emniyet kemeri ve hava yastığının birlikte kullanımının ciddi kafa çarpmalarının yüzde 75'ini, ciddi göğüs yaralanmalarının yüzde 66'sını önlemede etkili olduğunun belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "Sürücü ve tüm yetişkin yolcular, özellikle boyu 165 santimetreden düşük olanlar, emniyet kemerlerini doğru bir biçimde bağlamalıdırlar ve ön koltuk yeterince geriye çekilmiş olarak seyahat etmelidirler. Araçta hava yastığı olsa bile, bir kişi emniyet kemeri yoksa çok ciddi bir şekilde yaralanabilir ya da ölebilir. Bir çarpma anında emniyet kemeri takmak, kişinin içeride bulunan şeylere çarpmasını engelleyebilir. Ön koltukta oturan sürücü uygun pozisyonda ve koltuk mümkün olduğunca geriye çekilmiş olarak oturmalıdır. Emniyet kemeri her zaman ve doğru biçimde takılmış olmalıdır" denildi.
SÜRÜCÜLER DESTEK VERDİ
Emniyetin bu uyarısına Ankara'daki sürücüler destek verdi. Taksi şoförü Rasim Yılmaz (48), her araca bindiğinde koltuğu arkaya çektiğini söyleyerek, "Sürücülerin aracı rahat kullanmaları için koltuğu geriye çekmeleri gerekir. Önde hava yastığı patladığında göğüse vurması gerekir, başa vurduğunda daha büyük sıkıntı çıkarır. Yanımıza oturan müşterileri de bu konuda uyarıyorum" dedi.
Sürücü Vedat Çabuk da 9 yaşındaki çocuğunu ön koltuğa oturtmadığını vurgulayarak, "Kısa boyluların koltuğu geriye çektiğini bilmiyordum. Arkaya çekince arkada oturanlar rahatsız olur diye düşünüyordum. Güvenlik açısından önemliyse yapılmasında fayda var" diye konuştu. Sürücü Hüseyin Karslı da "Çocuğumu ön tarafa oturttuğum zaman koltuğunu güvenlik açısından geriye alıyorum. Hava yastığının patladığında çocuğumuzun suratına gelmemesi için geriye doğru çektiriyordum. Yolcu koltuğuna binenleri de bu konuda uyarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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