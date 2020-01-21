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  4. Emniyetin 77 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 621 şüpheli yakalandı

Emniyetin 77 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 621 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 03:35 | Son Güncelleme

Emniyetin 77 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 621 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 77 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 621 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 413 kilogram esrar, 197 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 10 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilogram bonzai ve 96 bin 469 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 54 tabanca ve tüfek ile 87 bin 51 liraya ise el konuldu.

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