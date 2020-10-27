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Emniyetin atış poligonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalnızçam bölgesinde kurulan atış poligonunun açılışı yapıldı.Yalnızçam bölgesinde ki atış alanı, atış ekipmanları ve yeni donanımlar ile profesyonel poligona dönüştürülerek hizmete açıldı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalnızçam bölgesinde kurulan atış poligonunun açılışı yapıldı.
Yalnızçam bölgesinde ki atış alanı, atış ekipmanları ve yeni donanımlar ile profesyonel poligona dönüştürülerek hizmete açıldı. Poligona, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hain saldırıda şehit olan Eğitim Şube Müdürü, bir dönem Ardahan’da da Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Dursun Acar’ın ismi verildi.
Açılışa katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, “Asayiş ve emniyet hizmetleri, kamu görevinin en önemlilerindendir. Asayişin olmadığı yerde huzurdan da bahsedemeyiz. Asayiş ve emniyet hizmetlerinde aynı zamanda, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmesi anlamında bilgi ve tecrübelerin sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu anlamda hizmet içi eğitim programları ve kurum içi bir takım mekanların hayata geçirilmesi önemlidir. Bugün açılışını yaptığımız poligon da ilimizde emniyet ve jandarma teşkilatımızın burada atışlarını yapmak suretiyle, becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Her anlamda güvenli bir makan olmuş. İnşallah personelimiz burada kazasız, belasız eğitim faaliyeti icra edecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Öner’in konuşmasının ardından dua edilerek, kurban kesildi ve poligonun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, atış yaparak hünerlerini sergilediler.
Vali Öner, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve ile birlikte alanı gezerek personelin atış eğitimlerine de eşlik etti.

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