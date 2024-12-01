Emniyetin deposundaki mühimmatların çalındığı iddia edilmişti! Adana Valiliği'nden açıklama... Çok sayıda gözaltı var

Adana İl Emniyet Müdürlüğü deposundaki mühimmatların zimmete geçirilmesi olayı Türkiye'nin gündemindeydi. Bir polis memurunun film senaryolarını aratmayan yöntemlerle mühimmat sattığı ortaya çıkarken, konuyla ilgili olarak Adana Valiliği açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “Adana İl Emniyet Müdürlüğü deposundaki mühimmatın zimmete geçirildiği ve Bayğaralar Suç Örgütüne satıldığı” iddiaları nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda;

"11 ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Zimmet ve Silah-Mühimmat Ticareti suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

"ENVANTERİNE KAYITLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir.

Basın organları ve sosyal medyada yer alan “söz konusu mühimmatın Bayğaralar Silahlı Suç Örgütüne satışına ilişkin” iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

NE OLMUŞTU?

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde depo sorumlusu olan polis, borsa büyük miktarda para kaybettiği için borçlanmış ve sonrasında korumakla görevli olduğu el bombaları, kurşunlar ve çelik yelekler dahil birçok envanteri satışa çıkarmıştı.

Belli aralıklarla 200 bin kurşun, 250’ye yakın el bombası ve çeşitli mühimmatları satan polis, diğer depo görevlilerinin şüphesi üzerine takibe alınmıştı.

Depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edimişti. Bu polisin ise mühimmatları Mersin’de görev yapan özel harekat polisine devrettiği öğrenilmişti. Özel harekat polisinin, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattığı ortaya çıkmıştı.