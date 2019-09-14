Emniyet Müdürlüğünün ’haber merkezi’ olarak da bilinen Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarları şaşırtıyor. İhbarlar arasında “ufo gördüm”, "kocam eve gelmiyor", "bugün hava nasıl olacak" ihbarları ise dikkat çekiyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler sahadaki meslektaşlarının koordinasyonunu sağlayarak ilgili ekiplerin olaylara en kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. 7 gün 24 saat iş başında olan ve telefon, elektronik posta ve SMS yoluyla gelen ihbarları değerlendiren polisler olayları sistem üzerinden ekiplere en kısa sürede ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor.

KGYS ile kent güvenliği sağlanıyor

Haber merkezi ayrıca ihbarlar haricinde kent geneline kurulmuş 993 sabit ve hareketli kamera sayesinde elde edilen görüntüleri elde ederek meslektaşlarını olaylara daha hızlı yönlendirmede de önemli rol oynuyor.

“İhbarlar geldiği zaman ekipler yönlendiriliyor”

Samsun Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdür Vekili ve 3. sınıf Emniyet Müdürü Sebahattin Ak, Muhabere ve Elektronik Şubedeki en önemli birimin haber merkezi olduğunu söyledi. Bünyelerinde 155 ihbar karşılama operatörleri, kent güvenlik yönetim sistemi personeli, telsiz operatörleri ve yardımcı personellerin olduğunu ifade eden Ak, “Haber merkezinin çalışma sisteminde öncelikle gelen 155 ihbarları ihbarı alan personel tarafından mevcut program yazılımları üzerinden bilgisayar ekranına kaydedilir. Bu bilgiler anons yapan personelimizin ekranında bulunan bilgisayarına aktarılır. Sonrasında bölgelerde mevcut olan yaya veya motorize ekiplere ihbarı aktarmak suretiyle ihbarın gereği yapılır. Ekipleri ihbarın neticesini tekrardan geri dönüşüm bildirimi yapılarak sonuç telsiz operatörüne bildirir. Telsiz operatörü de ihbara ilgili olan açılan kaydı sonlandırır” dedi.