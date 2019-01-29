HABER

Emniyetin mahrem imamının eşi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:19 | Son Güncelleme

Nevşehir adli makamlarınca FETÖ’PDY terör örgütü soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamının eşi Ankara’da yakalandı.Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek suçlarından ByLock kullanıcı olan Filiz K.

Nevşehir adli makamlarınca FETÖ’PDY terör örgütü soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamının eşi Ankara’da yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek suçlarından ByLock kullanıcı olan Filiz K. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon sonrasında Ankara’da yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Filiz K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralıKamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çetin kış şartlarında operasyonlar aralıksız sürüyorÇetin kış şartlarında operasyonlar aralıksız sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.