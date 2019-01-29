Emniyetin mahrem imamının eşi tutuklandı

Nevşehir adli makamlarınca FETÖ’PDY terör örgütü soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamının eşi Ankara’da yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek suçlarından ByLock kullanıcı olan Filiz K. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon sonrasında Ankara’da yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Filiz K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

