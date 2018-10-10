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Emniyetin önünde öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Afşin ilçesinde, Hüyüklü Mahallesi eski muhtarı Habib Yılmaz (50), arazi anlaşmazlığı yüzünden İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne tartıştığı 2 kardeş tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Emniyetin önünde öldürüldü

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Afşin ilçesinde, Hüyüklü Mahallesi eski muhtarı Habib Yılmaz (50), arazi anlaşmazlığı yüzünden İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne tartıştığı 2 kardeş tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. 2 kardeş, Emniyet Müdürlüğü'ndeki polisler tarafından hemen yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Nazım Kaynak Caddesi'ndeki Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre Hüyüklü Mahallesi'nde oturan eski muhtar Habip Yılmaz, emniyetin önünde yürürken O.T. (27) ile A.T. (25) kardeşler traktörle önüne geçti. Daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet yaşayan olan kardeşler ile Habib Yılmaz arasında kavga çıktı. Yılmaz, bu sırada tabancayla başına ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
A.T. ile O.T. kardeşler, Emniyet Müdürlüğü'nden hemen gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Habib Yılmaz'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

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