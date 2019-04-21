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Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 01:33 | Son Güncelleme

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfi edebilmek için katıldığı sözlü sınav sonuçları duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, 2019 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 11 - 17 Nisan'da gerçekleştirildi.

Sözlü sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet adresinden açıklandı.

Sınava giren personel, sınav sonuçlarını e-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecek.

Sözlü sınavı başarıyla geçen personele 21-27 Nisan'da hizmet içi eğitim verilecek.

Eğitim alan personel, 29 Nisan'da hizmet içi eğitim sonu sınavına girecek.

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