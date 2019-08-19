Emniyetin su altı kahramanları: “Kurbağa adamlar”

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli “kurbağa adamlar” hem suda boğulma olaylarına müdahale ederek can kurtarıyor hem de birçok suçun kanıtına ulaşarak olayın aydınlatılmasını sağlıyor.

1999 yılında Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli 8 kurbağa adam özellikle yaz aylarında meydana gelen suda boğulma, suda meydana gelen kaza, arama kurtarma ve suç aleti arama gibi durumlara karşı 24 saat görevlerini icra ediyor.

Birçok olayın aydınlatılmasını da sağlıyorlar

Alışık olunan polis üniforması yerine dalgıç kıyafetleriyle tanınan “kurbağa adamlar” hem göllerde hem de denizde olaylara müdahale ediyor. Kurbağa adamlar Samsun’un yanı sıra çevre illerdeki arama-kurtarma olaylarına da destek veriyor. Ekipler, bilinen görevlerinin dışında ayrıca, denizin dibinde olay yeri inceleme, gerçekleşen olayın ardından denize veya göle atılan suç aletlerini bulup birçok olayın aydınlatılmasını da sağlıyor.