Emniyetle ilgili pişkin paylaşım yaptılar! Hemen yakalandılar

Yasa dışı escort ve bahis siteleri aracılığıyla 64 kişiyi dolandıran ve ağlarına düşürdükleri kişilerin paralarını aldıktan sonra sosyal medya üzerinden “Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün” diye pişkin paylaşımda bulunan dolandırıcılık şebekesi için Aydın emniyeti çok düşünmedi. Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda içlerinde elebaşlarının da bulunduğu 45 şüpheli yakalanarak cevap verildi.

Aydın merkezli Muğla, Denizli, Antalya, İstanbul, Yalova ve Adana olmak üzere 7 ilde nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü kadın, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 AYLIK ÇALIŞMA SONUCU HEPSİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ile haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık çalışmanın ardından bu sabah düğmeye bastı. Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şebekenin tüm üyeleri kıskıvrak yakalandı. 4’ü kadın 45 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, tablet ele geçirildi.