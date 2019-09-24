Emniyette 20 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 20 ildeki 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları saptanan 40 şüpheli hakkında Ankara dahil 20 ilde 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

