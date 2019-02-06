Emniyette ‘çocuğum için’ adliyede ‘şoför bayıldı’ dedi

Bursa’da İstanbul’a gitmek için bindiği taksi şoförünü elektroşok cihazıyla gasp eden kadının emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emniyette ‘çocuğum için yaptım’ diyen gaspçı kadın savcılık ifadesinde, ‘şoför bayıldı, ona iyilik yaptım’ dedi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 16 T 0701 plakalı taksiye müşteri gibi binen Sebahat Destanlı, taksi sürücüsüne çevre yolu istikametine gitmesini söyledi. Çevre yoluna geldiklerinde İstanbul’a gitmek istediğini belirten Destanlı, taksi sürücüsü Barbaros Temel’in "Patronuma sormam gerekiyor" demesi üzerine çantasından çıkardığı şok cihazıyla sürücüyü sersemletti. Daha sonra el frenini çeken Destanlı aracın anahtarını da alarak dışarıya çıktı. Taksi şoförünün "Hanımefendi yapmayın" sözlerine de aldırış etmeyen zanlı, boğazına bıçak dayadığı sürücüyü refüje düşürüp taksiyi alarak kaçtı.

Taksi şoförünün ihbarı üzerine aracı takibe alan polis ekipleri, aracın İstanbul güzergahında olduğunu tespit etti. Durumun Yalova emniyetine ve jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine takibe alınan araç yarım saat sonra Osmangazi Köprüsü gişelerinde durduruldu. Gözaltına alınan Destanlı, Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen kadın gaspçı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gaspçının emniyet ifadesinde ‘Çocuğum için İstanbul’a gitmem gerekiyordu. Taksiciye İstanbul’a gitmesini söyledim. Benden peşin para istedi. bende de para olmadığı için yaptım’ dediği öğrenildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Destanlı’nın savcıya verdiği ifadesinde ise başka konuştuğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde de şoförün bayıldığını iddia eden kadın iyilik yaptığını ileri sürerek, ‘Taksiye bindiğimde, taksici bir süre sonra sebepsiz yere bayıldı. Onu ayıltmaya çalıştım ancak ayılmadı. Ben de acil bir işim olduğu için direksiyona geçip İstanbul’a doğru yola çıktım. Ben şoföre kötülük değil, ayıltmaya çalışarak iyilik yaptım’ dedi. Genç kadın ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gaspçı kadının sosyal medya paylaşımları da kafa karıştırdı. Destanlı sosyal medyadan ‘Ruh eşi fazla sıradan, bana suç ortağı lazım’ şeklinde yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Ayrıca bir video paylaşımında da geçtiğimiz pazartesi günü bir arkadaşının evleneceğinden bahseden zanlının, Bursa’daki düğünün ardından da İstanbul’a dönmek için taksiyi gasp etmiş olabileceği düşünülüyor.