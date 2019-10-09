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Emniyette itiraf ettiği cinayeti, mahkemede inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

Kayseri'de 13 yıl önce kayıp başvurusu yapılan kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan emekli öğretmenin yargılanmasına başlandı - Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden sanık, mahkemedeki savunmasında ise inkar etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 13 yıl önce kayıp başvurusu yapılan ve cesedi hala bulunamayan kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında, "kasten öldürme" suçundan dava açılan emekli öğretmen, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık H.B. (68), öldürülen Saliha Toker'in ablası Ümran Toker ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da takip etti.

Sanık H.B, savunmasında, 2005 yılında emekli olduktan sonra bir arkadaşı ile emlakçılık yapmaya başladığını ve o dönem Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker'in 2006 yılında kiralık ev bulmak için dükkanlarına geldiğini anlattı.

Kendisine bir ev gösterdiğini, maktulün beğenmediğini belirten H.B, şunları anlattı:

"Telefon numarasını bırakarak ayrıldı. 2 çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldığını söyledi. Sonraki günlerde tekrar arayarak kiralık ev olup olmadığını sordu. Artık arama, bulursak ben seni ararım dedim. Evde bulunduğum esnada maktul beni cepten arıyor, telefonu da eşim açıyor. Maktul 'eşinizden hamileyim' diyor. Eşim daha sonra telefonu oğluma verince telefon kapanıyor. Bundan rahatsız oldum. Ertesi gün kendisini aradım ve telefon eden kişinin kendisi olup olmadığını sordum. O da kabul etti. Neden böyle söylediğini sorduğumda, 'Hasan amca ben çocuklarımı Kayseri'de okutmak istiyorum. Siz iyi bir insansınız, Kayseri'de bana bir ev tutun ve imam nikahı kıyın'. Eşine söyledim tepki vermedi' dedi. Ben sinirlendim ve tepki göstererek tersledim."

H.B, buna rağmen Toker'in kendisini aramaya devam ettiğini öne sürerek, "Ben de son bir kez görüşerek bu işi noktalamak istedim. Bulunduğu yerden aracım ile aldım, 'eşine dön, çocuklarına yazık etme' şeklinde telkinde bulundum. Bu söylediklerime tepki göstererek araçtan indi, ikazlarıma rağmen tekrar binmeyince ben de oradan ayrıldım. Kendisini bir daha görmedim. Sonraki gün olan 24 Kasım 2006 tarihinde vicdan azabından dolayı maktulün evini aradım, çocukları telefonu açtı. Ben de 'anneniz gelecek diyerek' telefonu kapattım." ifadelerini kullandı.

Sanık H.B, aradan 13 yıl geçtikten sonra Emniyet Müdürlüğünden ifadeye çağırdıklarını ve kendisine bir resim gösterdiklerini, "resimdeki kadının 2006 yılından bu yana kayıp olduğunu, tanıyıp tanımadığını" sorduklarını anlattı.

Önce resimdeki kişiyi tanımadığını, sonrasında ise Saliha Toker'e ait olduğunu anımsadığını dile getiren H.B, 2 ay sonra tekrar emniyete çağrıldığını ve Saliha Toker'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığını anlattı.

H.B, daha sonra eşi, oğlu ve gelininin de gözaltına alındığını belirterek, cinayeti baskı altında kabullenmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Duruşmada müşteki Ümran Türker ile tanıklar da dinlendi.

Mahkeme heyeti, maktulün cesedinin bulunması için ayrıntılı olarak araştırma yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2006'da, eşinden ayrı yaşayan, 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Saliha Toker ile ilgili dosya üzerinde bu yıl yeniden çalışma başlatmıştı.

Toker'in hastane, banka gibi hiçbir resmi kurumda kaydının olmadığını tespit eden ekipler, bu kişinin kaybolmadan önce telefonla kimlerle sık iletişim kurduğunu belirlemek için HTS kayıtlarını incelemişti.

Toker'in, sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok kez görüştüğü emekli öğretmen H.B, 6 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtilen H.B'nin, Saliha Toker'i öldürerek gömdüğünü söylediği yerde yapılan aramada ise cesede ulaşılamamıştı.

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