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Emniyette koordinasyon toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Genel Müdür Celal Uzunkaya başkanlığındaki toplantıda, terörle mücadeledeki önleyici tedbirler ele alındı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, toplantıda, terörle mücadelede alınan önleyici tedbirlere değinerek FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

Uzunkaya, bu doğrultuda terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerin tüm birimlerin önceliği olması gerektiğini kaydetti.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin önemini vurgulayan Uzunkaya, "Geçtiğimiz hafta 12 ayrı okulumuzda çarşı ve mahalle bekçilerimizi mezun ettik, bununla birlikte bine yakın çarşı ve mahalle bekçi adayı Elmadağ'da eğitime başladı. Önümüzdeki süreçte 20 bin civarında olan çarşı ve mahalle bekçimizi 30 bin rakamına ulaştırmış olacağız. Polisimiz ile çarşı ve mahalle bekçilerimizin ortak çalışmalarıyla mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere suçun önlenmesinde önemli noktalara ulaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak güvenlik önlemlerinin üzerinde önemle durulduğunu dile getiren Uzunkaya, oy kullanacak vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına, seçim merkezlerinde ve sokaklarda duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Uzunkaya, illerde yapılan uyuşturucu, yasa dışı bahis, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonların da hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Toplantıda, okul önü ve çevresinde, umuma açık yerlerde çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenliği için denetimlerin artırılmasının önemine değinildi.

Emniyet Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da katıldığı toplantıya, il emniyet müdürleri video konferans yöntemiyle dahil oldu.

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DAEŞ emniyet genel müdürü celal uzunkaya Emniyette koordinasyon toplantısı FETÖ PKK Uzunkaya

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