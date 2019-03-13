Emniyette koordinasyon toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, toplantıda 2019 yılının başından itibaren FETÖ, PKK, DEAŞ ve özellikle de uyuşturucu ile mücadele de oldukça başarılı operasyonel çalışmalar yürütüldüğünün ve bu sayede önemli başarılara imza atıldığının altını çizdi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonların ses getirdiğine dikkati çeken Uzunkaya, "Bu mücadele ile ilgili vatandaşlarımızdan dua ve tebrik mesajları alıyoruz. Polisimiz uyuşturucu ile mücadelesini her alanda sürdürmektedir. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu sorunla mücadelemiz artan bir kararlılıkla devam etmektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, 21 Mart Nevruz Bayramı ve 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesi, esnası ve sonrasında alınacak güvenlik önlemlerinin üzerinde önemle durulduğuna değinerek, bu süreçte vatandaşların güvenliği ve terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerin tüm birimlerin önceliği olması gerektiğini belirtti.