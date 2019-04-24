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Emniyette koordinasyon toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:10 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında, koordinasyon toplantısı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıda, halkın desteğiyle terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Uzunkaya, gelecek günlerde önemli toplumsal etkinliklerin gerçekleşeceğine işaret ederek, bu etkinliklerde toplumda yüksek tansiyona sebep olacak olaylara karşı tüm illerin alması gereken tedbirleri gözden geçirmesi ve hassasiyetle takip etmesi talimatını verdi.

Her alanda özveriyle görev yapan personele teşekkür eden Uzunkaya, görevlerinde başarılar diledi.

Emniyet Genel Müdür yardımcılarının, daire başkanlarının ve Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısının da katıldığı toplantıya, teftiş kurulu bölge başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri video konferansla dahil oldu.

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