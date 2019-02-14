HABER

"Emniyette personel bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Bilindiği üzere 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadık. Ondan sonra da bu birimlerimizde aklını ve beynini başka şeytanlıklara odaklamış, vatanını satan, milletine ihanet eden insanların emirlerine kendilerini amade kılmış unsurları temizlemek gibi bir sorumluluğu yerine getirdik" - "Bugün itibarıyla emniyet teşkilatında personel sayısı bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak inşallah"

SİNOP (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün itibarıyla emniyet teşkilatında personel sayısı bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Sinop'a gelen Ersoy, Vali Köksal Şakalar'ı ziyaret etti.

Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, İZDES projesi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'yi dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri yapma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Ersoy, milletin desteği ile bunu başaracak güce sahip olduklarını anlattı.

- "Teşkilatımızı güçlendirmek bizim görevimiz"

Ersoy, ülke olarak terörle mücadele ve asayiş konularında önemli mesafe katettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadık. Ondan sonra da bu birimlerimizde aklını ve beynini başka şeytanlıklara odaklamış, vatanını satan, milletine ihanet eden insanların emirlerine kendilerini amade kılmış unsurları temizlemek gibi bir sorumluluğu yerine getirdik. Bugün itibarıyla emniyet teşkilatında, personel sayısı bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Ama yaptığımız çalışmalar çerçevesinde önceliğimizi terörle mücadele bölgelerine verdik. İkinci evrede ise asayişi sağlamak açısından büyükşehirlerimize öncelik tanıdık. Şimdi üçüncü evrede yapılacak alımlarla tüm bölgelerimizi destekleyecek duruma geldik. Çünkü teşkilatımızı güçlendirmek bizim görevimiz. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak inşallah."

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Canlı yayında evlilik teklif ettiCanlı yayında evlilik teklif etti
(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İZDES sinop

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon! Yakalanınca çok utandı

Osmangazi Köprüsü'nde film gibi operasyon!

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip intihar girişiminde bulundu

Barışmak için geldi, genç kızın evinin karşısına geçip...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı!

Köprüde şüpheli paket alarmı!

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltılar var

Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.