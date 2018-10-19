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Emniyetten 10 ilde taksi denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine 10 ilde sivil giyimli bin 546 personelle 497 noktada denetim yaptı - Uygulama sonucunda bin 279 araç sahibine 297 bin 697 lira para cezası kesildi - Habersiz şekilde gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine 10 ilde sivil giyimli bin 546 personelle 497 noktada denetim yaptı. Uygulamada bin 279 araç sahibine 297 bin 697 lira para cezası kesildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşulları ile trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, bozuk parada sorun çıkardığı, turistlerin adres bilmemelerini fırsata çevirdiği yönünde çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

Artan şikayetler üzerine 10 ilde Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde sivil giyimli bin 546 personelle 497 noktada denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde 53 araç sahibine kısa yada uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 13 bin 727 lira, 5 araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan bin 295 lira, 23 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 5 bin 957 lira, 2 araç sahibine güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 518 lira, 9 araç sahibine yüksek sesle müzik dinlemekten 2 bin 331 lira, 2 araca para üstünü küsuratı ile vermemekten 518 lira, 29 araç sahibine ise taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 7 bin 511 lira ceza uygulandı.

Ekipler ayrıca, 2 araç şoförüne rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmaktan 518 lira, 11 araç şoförüne uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunmaktan 2 bin 849 lira, 6 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan bin 554 lira, 16 araç şoförüne de araç içerisinde sigara içmekten Kabahatlar Kanuna göre bin 984 lira ceza kesildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ise 50 araç sahibine taksimetre kullanmamaktan 26 bin 339 lira, 44 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 21 bin 688 lira, 83 araç sahibine seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 8 bin 532 lira ceza uygulandı.

- Araçtan çöp atana da tehlikeli şerit değiştirene de ceza

Ekiplerin gizli yürüttüğü denetimlerde 28 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2 bin 592 lira, 41 araç sahibine kırmızı ışık ihlalinden 8 bin lira, 778 araç sahibine emniyet kemeri takmamaktan 75 bin 348 lira ceza kesildi.

Ayrıca, 17 araç sahibine trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 5 bin 770 lira, 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin lira, 9 araç şoförüne uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 46 bin 503 lira, 6 araç şoförüne alkol ve uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten 17 bin 214 lira, 61 araç şoförüne ise farklı konulardan 42 bin 916 lira idari para cezası olmak üzere toplam bin 279 araç sahibine 297 bin 697 lira para cezası verildi.

- Denetimler sürecek

Uygulamada 1 kişi gözaltına alınırken, toplamda 4 bin 539 kişi sorgulandı, 4 bin 197 araç da kontrol edildi.

Kontrol edilen 195 kişi hakkında adli-idari işlem yapılırken, biri yaralama, biri uyuşturucu madde ticareti yapmak, biri yağma, altısı da diğer suçlardan olmak üzere 9 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlerde 3 aranan araç tespit edilirken, 66 araç trafikten men edildi. Ayrıca, araçlarda çok miktarda kesici ve delici aletle sopalar bulundu.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir bir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları aza indirmek amacıyla sivil polislerin habersiz ve gizli olarak katıldığı bu tarz uygulamalar belirli periyotlarda devam ettirilecektir." bilgisi verildi.

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