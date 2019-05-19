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Emniyetten 19 Mayıs'a özel klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 02:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yayımlanan kliple kutlandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin klip hazırlandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitme hikayesi anlatıldı.

Görüntülerde, Atatürk'ün ve milli mücadele döneminden arşiv görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda Atatürk'ün, "Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." mesajına yer verildi.

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