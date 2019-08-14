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Emniyetten 29 ilde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 7-9 Ağustos'ta 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde ile 772 uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 7-9 Ağustos tarihlerinde sokak satıcılarına yönelik 29 ilde yapılan operasyonlarda 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde ile 772 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, narkotik birimlerince 7-9 Ağustos'ta 29 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde, 772 uyuşturucu hap ve 2 bin 631 kök kenevire el konuldu.

Ayrıca, 3 tabanca, 35 fişek, 2 hassas terazi ve 31 bin 885 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 138 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı uyuşturucu operasyonları

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