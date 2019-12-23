HABER

Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:04 | Son Güncelleme

Son bir haftada yapılan operasyonlarda 3 bin 909 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 909 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 60 ilde yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 195 kilogram skunk, 18 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai ve 175 bin 991 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ile 37 bin 87 liraya el konuldu.

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını (2)Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını (2)
Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangınıTrabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
egm operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

Korkunç detay! Tuz ruhu döküp parçalara ayırdıktan sonra...

Korkunç detay! Tuz ruhu döküp parçalara ayırdıktan sonra...

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da yemekten zehirlenen 150 asker hastaneye kaldırıldı

150 asker hastaneye kaldırıldı!

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda yangın çıktı! 240 hayvan telef oldu

Acı haber! Yanarak telef oldular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.